500 Liter Diesel laufen aus: 25.000 Euro Schaden

500 Liter Diesel sind in Balgheim in der Raiffeisenstraße ausgelaufen. Wie die Polizei mitteilt, wurde dort am Mittwoch, gegen 9.50 Uhr, der Dieseltank eines landwirtschaftlichen Anwesens befüllt. Der Tank hätte mit 3000 Liter befüllt werden sollen. Nachdem der Grenzwertgeber des Tanklastzugs anzeigte, dass die bestellte Menge erreicht ist, schaltete das Befüll-System automatisch ab. Beim Abkoppeln stellte der 49-jährige Fahrer fest, dass eine größere Menge Diesel ausgelaufen war.

Unverzüglich wurden entsprechende Maßnahmen veranlasst, um eine größere Bodenverunreinigung zu verhindern. Nach dem ersten Ermittlungsstand waren circa 500 Liter Diesel in die Halle und aufs Außengelände des Hofes geflossen. Die Ursache für den Defekt ist derzeit noch nicht bekannt. Bezüglich eventueller Bodenverunreinigung wurde ein Gutachter eingeschaltet. Aufgrund der Reinigungskosten entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro. (AZ)