130 Jahre RVK Grosselfingen

Mit einem lauten Knall eröffneten die Kraterböller Grosselfingen die Feierlichkeiten zum 130-jährigen Bestehen der Reservisten- und Veteranenkameradschaft Grosselfingen. Der erste Vorsitzende Bernd Gruber begrüßte die Gäste, darunter zahlreiche Mitglieder benachbarter Vereine aus Enkingen und Löpsingen sowie den Vorsitzenden des BKV Manfred Färber und dessen Gattin. Bei strahlendem Sonnenschein begannen die Festlichkeiten mit einem Weißwurstfrühstück und einem Gottesdienst unter freiem Himmel. Das Team, das für die Vorbereitung zuständig war, sorgte dafür, dass alle Gäste im Schatten verweilen konnten, um diesen Tag genießen zu können. Im Anschluss führte der Weg die Teilnehmer zum Gasthaus Wiedemann, wo Erinnerungsfotos vor der Fassade des Vereinslokals gemacht wurden. Wegen der drückenden Hitze zur Mittagszeit entschied die Vereinsführung, das geplante Totengedenken vom in der prallen Sonne liegenden Kriegerdenkmal direkt ans Sport- und Schützenheim zu verlegen. In der Festansprache wurde über die Entstehungsgeschichte, die Gründung und die Aufgabe der Reservisten- und Veteranenkameradschaft Grosselfingen in der sich verändernden Gesellschaft gesprochen. Friedrich Besel vertiefte die Gründungsgeschichte des Vereins in seinem darauffolgenden Vortrag. Unter anderem zeigte er ein Foto der ersten Fahnenweihe 1896 in Grosselfingen. Die original Fahnenbänder dieser Fahnenweihe konnten im Sportheim besichtigt werden. Zum Abschluss des offiziellen Teils der Feierlichkeiten wurden zahlreiche Mitglieder für ihre 25, 40 und sogar 50-jährige Mitgliedschaft, ihr Engagement und ihre Treue geehrt.

