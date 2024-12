Alle Jahre wieder Der Kindergarten und die Bürger von Grosselfingen beteiligten sich auch dieses Jahr wieder an der Aktion „Johanniter-Weihnachtstrucker“. So konnten die Kinder eine große Anzahl Pakete auf den Weg schicken und damit Familien, denen es nicht so gut geht wie uns, etwas Gutes tun. Vielen Dank an alle die sich daran beteiligt haben und den Johannitern für das Abholen der Pakete.

