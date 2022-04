B25 zwischen Möttingen und Nördlingen wieder frei

Zwischen Möttingen und Nördlingen hatte sich ein Unfall ereignet. Die Feuerwehr musste bis etwa 18 Uhr den Verkehr umleiten.

Ein Verkehrsunfall hat sich am frühen Mittwochabend zwischen Möttingen und Nördlingen ereignet. Wie die Polizei vor Ort berichtet, soll eine Person von Balgheim kommend die Bundesstraße 25 in Richtung Grosselfingen überfahren und ein Auto übersehen haben. Der Fahrer war von Möttingen in Richtung Nördlingen unterwegs. Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Personen nach Angaben der Polizei leicht bis mittelschwer verletzt. Eine Frau musste von der Möttinger Feuerwehr über die Heckklappe geborgen werden, weil die Türen zu stark beschädigt gewesen sein sollen. Die Bundesstraße musste ein Zeitlang komplett gesperrt werden, war aber gegen 18 Uhr wieder in beide Richtungen befahrbar.