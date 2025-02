Ein besonderer Vorlesenachmittag

Ein besonderer Vorlesevormittag Die Kinder im Kindergarten Grosselfingen erlebten einen ganz besonderen Vormittag in ihrer Einrichtung. Marle Koch-Schneider, die sehr gerne in die Kindergärten geht um ihre Bücher vorzustellen, hat die Geschichte „Eine kleine Schneeflocke“ vorgelesen. Für die Kinder war es eine tolle Erfahrung, dass ihnen jemand von außen, den sie nicht kennen vorliest. So waren alle sehr aufmerksam bei der Sache und konnten im Anschluss das Buch mit nach Hause nehmen um es sich immer wieder vorlesen zu lassen.

