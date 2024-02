Frauen decken sich mit Waren ein - und bezahlen nur einen Bruchteil

In einem SB-Laden haben zwei Frauen Lebensmittel mitgenommen. Statt den fälligen Betrag zu bezahlen, ließen sie nur ein paar Münzen da.

Lebensmittel im Wert von rund 70 Euro haben zwei Frauen am Samstagmittag in einem SB-Laden mitgenommen - bezahlt haben sie dafür aber nur ein paar Münzen. Das teilt die Polizei Nördlingen mit. Der Laden wird per Video überwacht, es gibt eine Aufzeichnung. Die Beamten der Polizeiinspektion haben jetzt die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)