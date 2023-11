Grosselfingen

vor 51 Min.

Grosselfingen bleibt über das Frühjahr 2024 hinaus eine Baustelle

Plus Bis Ende April wird die Ortsdurchfahrt in Grosselfingen saniert – Anwohner beschweren sich über die nächste Baustelle. Doch auch danach stehen Straßenarbeiten an.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Wenn in Städten und Gemeinden Straßen- oder Kanalbauarbeiten stattfinden, sind davon die Einwohner in der Regel unmittelbar betroffen. Bisweilen halten sich die Einschränkungen in Grenzen, weil die jeweiligen Baustellen weiterhin für den Verkehr passierbar bleiben. In den meisten Fällen sind damit jedoch Vollsperrungen verbunden, die Umfahrungen zur Folge haben und mitunter für reichlich Ärger und Verdruss sorgen. So ist es seit Ende September im Nördlinger Stadtteil Grosselfingen.

Dort ist seit geraumer Zeit das Abwassernetz unter der Ortsdurchfahrt sanierungsbedürftig. Weil es sich um eine recht komplexe Maßnahme handelt, ist der betreffende Streckenabschnitt komplett gesperrt. Noch bis Ende April wird voraussichtlich gebaut. Unmittelbar danach folgt der Ausbau der Kreisstraße, die unter der Regie des Landkreises Donau-Ries einen neuen Fahrbahnbelag und breitere Gehwege erhält. Grosselfingen bleibt somit über das Frühjahr 2024 hinaus eine Baustelle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

