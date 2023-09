Hitziger Auftakt: So lief die Bürgerversammlung in Grosselfingen

Plus Die Ortsdurchfahrt des Nördlinger Stadtteils Grosselfingen wird saniert. Viele Fragen blieben zunächst offen. Was die Bürgerinnen und Bürger ärgert.

Ein Fünftel aller Grosselfinger war dabei: Im Nördlinger Ortsteil fand die erste von elf Bürgerversammlungen statt, bei denen Oberbürgermeister David Wittner die Gäste aus erster Hand über die aktuellen Projekte der Stadt informieren will. Für den Rathauschef wurde es aber kein einfacher Start.

Den Abend eröffnete Ortsvorsteher Jürgen Sieber, er freute sich über die vielen Besucherinnen und Besucher. „Das volle Haus zeigt Ihr Interesse und Engagement“, sagte Wittner. Der Abend sei auch für ihn sehr spannend, es sei ja in diesem Jahr die Premiere. Wittner beschrieb die aktuelle Lage der Stadt Nördlingen: Finanzen, Großprojekte, Daseinsvorsorge – zehn Themenblöcke mit verdichteten Informationen. Dabei bezog er sich immer auch auf Besonderheiten für Grosselfingen. Zum Abschluss lobte der OB Ortssprecher Jürgen Sieber. Er vertrete seinen Stadtteil gewissenhaft, regelmäßig und mit Nachdruck.