Radfahrer fährt Fußgängerin an und muss im Krankenhaus versorgt werden

In Grosselfingen stoßen ein Radler und eine Fußgängerin zusammen. Die Polizei vermutet als Ursache ein gesundheitliches Problem.

Ein Unfall hat sich am Sonntag gegen 14.30 Uhr am Sportheim in Grosselfingen ereignet. Ein Radfahrer fuhr nach Polizeiangaben in eine vorauslaufende Fußgängerin hinein und stürzte. Vermutlich habe der Radfahrer kurz vor dem Zusammenstoß eine gesundheitliche Schwäche erlitten, sodass er nicht mehr reagieren konnte, so die Beamten. Die Fußgängerin erlitt am Arm eine Prellung und der Radfahrer musste im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. (AZ)