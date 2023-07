Grosselfingen

vor 33 Min.

So soll die Grosselfinger Ortsdurchfahrt saniert werden

Plus Engstellen, 90-Grad-Kurven: Die Grosselfinger Ortsdurchfahrt ist an einigen Stellen gefährlich zu befahren. Was die Sanierung Stadt und Landkreis kostet.

Von Bernd Schied06:3

Im kommenden Jahr wird der Landkreis Donau-Ries in Kooperation mit der Stadt Nördlingen die Ortsdurchfahrt Grosselfingen im Zuge der Kreisstraße DON7 ausbauen. Notwendig wird dies, weil die Straße Engstellen und drei 90-Grad-Kurven aufweist. Dadurch ist eine gefahrlose Befahrung, insbesondere für den Schwerlastverkehr, nur schwer möglich.

Der Leiter der Tiefbauverwaltung am Landratsamt, Gerhard Schappin, hat am Donnerstag dem Kreis-Bauausschuss das Vorhaben vorgestellt. Demnach erfolge ein Vollausbau zwischen dem westlichen Ortseingang und der Egerbrücke im Osten in Richtung Deiningen auf einer Länge von 700 Metern. Die Fahrbahnbreite werde sechs Meter betragen. Die Brücke sei in einem guten Zustand und bedürfe keiner Erneuerung oder Sanierung, erklärte Schappin. Neben der Straße sollen auch die Gehwege, Randbereiche und Seitenflächen neu gestaltet werden, was die Stadt Nördlingen bezahlen müsse.

