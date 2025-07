Großer Flächenbrand im Waldgebiet zwischen Kerkingen und Baldern

Zu einem Flächenbrand wurden am Freitag gegen 16.40 Uhr Feuerwehr und Polizei gerufen. Am Rand eines Waldgebietes zwischen Kerkingen und Baldern brannte eine größere Fläche, etwa 110 Ar, mit Jungbaumbestand. Die Feuerwehr war mit 41 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen etwa 2,5 Stunden im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Das Polizeirevier Ellwangen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961 9300 zu melden. (AZ)

Bopfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kerkingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Flächenbrand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis