Abschied vom Sunfield - eine Ära endet in Großsorheim

Es ist ein Bild, an das sich viele über die Jahre gewöhnt haben: Hunderte feiernde Menschen in einem gelben Blütenmeer aus mannshohen Sonnenblumen und bunten Lichterketten. Jährlich zog das Sunfield-Festival wohl mehr Nachtschwärmer an, als das kleine Dorf Großsorheim an Einwohnern hat. Doch nach dem vergangenem Wochenende geht die Ära der besonderen Plattenparty zu Ende. Leiser Abschiedsmelancholie wurde laute Feiermusik entgegengesetzt: Ein Rückblick auf zwei Abende, die bei so manchem nicht nur Partystimmung sondern auch Nostalgie weckten.

