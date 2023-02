Großsorheim

Die Prinzessin Marianne ist robust und ertragreich

Plus Diese Birne kann man sehr gut für ein Kompott verwenden oder man isst sie einfach gleich. Der Name geht auf die Tochter eines niederländischen Königs zurück.

Von Ralf Hermann Melber

Beachtliche Bodenfunde haben in Großsorheim vor nicht allzu langer Zeit für Schlagzeilen gesorgt. Kaltblütige Geldautomatenknacker und eine inzwischen weithin bekannte „Applauskurve“ trugen dazu bei, dass zum Beispiel das herrlich gelegene Geotop am Glaubenberg oder die Reste eines Römerbads am Spielplatz in den Schatten gestellt wurden. Dagegen mutet die zart dastehende Prinzessin Marianne unweit der Vereinshäuser direkt harmlos und demütig an, so, als wolle sie all diese Superlative irgendwie ausgleichen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

