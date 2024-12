Wagner und Schormüller Ortsvorsitzende der Nördlinger Grünen

Zur Vorstandswahl traf sich der Nördlinger Ortsverband von Bündnis 90 / Die Grünen am 11. Dezember. Die beiden Ortsvorsitzenden, Manfred Schormüller und Sigrun Wagner gaben einen kurzen Überblick über die Ereignisse des letzten Jahres. Sigrun Wagner berichtete von einer beeindruckenden Liste an Aktivitäten, von monatlichen Gesprächsangeboten, wie dem Marktratsch an jedem ersten Samstag im Monat im Café Crater bis hin zu einzelnen Events. Darunter war etwa eine öffentliche Diskussionsveranstaltung zur Riesbahn mit Bundes- und Landtagsabgeordneten der Grünen. Mehrere Besichtigungen und Ausflüge führten zum Beispiel zu einem Solarhaus in Herkheim, zu einer Biogasanlage in Reimlingen und in den Nördlinger Stiftungswald.

Manfred Schormüller stellte die Ergebnisse der Workshops dar, bei denen der Ortsverband sich folgende Themen gegeben hatte: Wärmeversorgung in Nördlingen, Begrünung und Bäume in der Stadt, Themen rund um Solarenergie in der Innenstadt sowie Aspekte des ÖPNV, Car- und Bikesharing, Verkehr in der Altstadt und das Radwegekonzept.

Erweitertes Führungsteam des Nördlinger Grünen-Ortsvorstands gewählt

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden Sprecherin Sigrun Wagner und Sprecher Manfred Schormüller im Amt bestätigt. Als Schriftführer wurde Fabian Arndt gewählt. Helga Egetenmeier, Swetlana Arndt und Jürgen Schmidt stehen dem neuen Vorstand nun als Beisitzer und Beisitzerinnen zur Seite. Damit hat der OV Nördlingen von Bündnis 90 / Die Grünen für die nächsten zwei Jahre ein erweitertes, schlagkräftiges Führungsteam, das sie mit viel Energie durch die anstehenden Wahlkämpfe führen wird.

Auch für den Kommunalwahlkampf ermutigt die neue Vorstandschaft auch die grün interessierten Nördlinger Bürgerinnen und Bürger, sich mit dem Wahlkampfkoordinator Reinhard Neff in Verbindung zu setzen. „Gerade engagierte Frauen werden gesucht“, so der Vorstand. Der nächste Termin, bei dem jede und jeder den neuen Vorstand treffen kann, sind der Marktratsch am 4. Januar um 10 Uhr im Cafe Crater, mit dem Direktkandidaten zur Bundestagswahl für unseren Wahlkreis, Adrian Lund aus Donauwörth. Zum nächsten regelmäßigen Treffen trifft sich der Ortsverband am 7. Januar um 19:30 Uhr im Sixenbräustüble. (AZ)