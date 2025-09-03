Günstiger Wohnraum für Nördlingen: Deshalb liegen Projekte in der Schublade

Wer für wenig Geld eine Wohnung sucht, der wendet sich wahrscheinlich als erstes an eine Baugenossenschaft. In Nördlingen gibt es die gemeinnützige Baugenossenschaft, die in den vergangenen Jahren mehrere Bauprojekte gestemmt und damit bezahlbaren Wohnraum geschaffen hat. Und doch reicht der längst nicht aus, die Warteliste für Wohnungen ist lang. Doch die Baugenossenschaft kann nicht einfach so das nächste Bauprojekt anstoßen – der entsprechende Fördertopf sei nämlich leer, wie ihr geschäftsführender technischer Vorstand, Johannes Hauke, erklärt.

