Günstige Wohnungen in Nördlingen: Warum gerade nicht gebaut wird

Nördlingen

Günstiger Wohnraum für Nördlingen: Deshalb liegen Projekte in der Schublade

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger haben sich bei der Baugenossenschaft für eine günstige Wohnung beworben. Doch es gibt aktuell ein Problem.
Von Martina Bachmann
    In Kleinerdlingen wollen die Vereinigten Wohltätigkeitsstiftungen günstigen Wohnraum schaffen.
    In Kleinerdlingen wollen die Vereinigten Wohltätigkeitsstiftungen günstigen Wohnraum schaffen. Foto: Martina Bachmann

    Wer für wenig Geld eine Wohnung sucht, der wendet sich wahrscheinlich als erstes an eine Baugenossenschaft. In Nördlingen gibt es die gemeinnützige Baugenossenschaft, die in den vergangenen Jahren mehrere Bauprojekte gestemmt und damit bezahlbaren Wohnraum geschaffen hat. Und doch reicht der längst nicht aus, die Warteliste für Wohnungen ist lang. Doch die Baugenossenschaft kann nicht einfach so das nächste Bauprojekt anstoßen – der entsprechende Fördertopf sei nämlich leer, wie ihr geschäftsführender technischer Vorstand, Johannes Hauke, erklärt.

