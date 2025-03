Ehemaliger Gymi-Chef veröffentlicht CD mit eigenen Songs

2022 hat Günther Schmalisch aus Oettingen eine CD mit christlicher Rockmusik produziert. Der ehemalige Leiter des Albrecht-Ernst-Gymnasiums hatte sich mit „Geh deinen Weg“ einen Traum erfüllt. Jetzt folgt die Fortsetzung. Schmalisch hat mit musikalischen Freunden zusammen weitere elf Stücke eingespielt, die unter dem Titel „Herzenswege“ erhältlich sind.

„Eigentlich hatte ich nicht vor, nochmal eine CD zu produzieren“, sagt Schmalisch. Aber einige Songs lagen doch in der Schublade, erzählt er. Und seit längerem ging ihm der Satz „Wenn du ein Kind siehst, begegnest du Gott auf frischer Tat“ im Kopf herum. Dieser Martin Luther zugeschriebene Ausspruch war für ihn der Ausgangspunkt, ein Lied über alltägliche Gotteserfahrungen zu schreiben, sagt der pensionierte Lehrer und Schulleiter. Die Einmaligkeit jedes Kindes, die er sowohl in seiner beruflichen Laufbahn als auch jetzt als Großvater erfahren darf, wollte er in einem Lied ausdrücken. Ein persönlicher Schicksalsschlag, der Tod seines Bruders, wurde ebenfalls musikalisch verarbeitet.

Timm Schauen hat dem Werk den letzten Schliff gegeben

„Wieder konnte ich Freunde überzeugen, an der CD mitzuwirken“, berichtet Schmalisch. Die Texte und Melodien stammen allesamt aus seiner Feder, musikalisch wurde er von seiner Tochter Julia, Julia Obel, Mareike und Steffen Meyer und dem ehemaligen Hainsfarther Pfarrer Thomas Swat unterstützt. Timm Schauen ist wahrscheinlich der wichtigste Mann, der dem Werk am Schlagzeug, Bass, an der Gitarre und am Mischpult den letzten Schliff gegeben hat. Die CD enthält elf Stücke, darunter ein Instrumentalstück, und ein breites stilistisches Spektrum: Es gibt emotionale Balladen und einen Rap-Song, auch Country, Blues und echter Rock sind dabei. Außerdem enthalten diesmal die meisten Songs deutsche Texte.

Den gesamten Verkaufserlös spendet Schmalisch für einen guten Zweck – an die Tafel in Nördlingen und „Die Speis“ in Gunzenhausen. Die CD ist ab sofort für zehn Euro in folgenden Buchhandlungen zu erhalten: Wilhelm in Oettingen, Lehmann in Nördlingen und Fischer in Gunzenhausen. Oder per Mail unter gschmalisch@web.de. (AZ)