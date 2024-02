Günzburg/Nördlingen

vor 20 Min.

So funktioniert die Marktplatzsperrung im Sommer in Günzburg

Plus Was derzeit in Nördlingen kontrovers diskutiert wird, gehört für Günzburg schon seit vielen Jahren zum Alltag. So klappt die Sommerregelung an der Donau.

Von Rebekka Jakob

Aktuell ist es noch recht ruhig auf dem Günzburger Marktplatz. Das dürfte sich aber bald ändern: Denn wenn das Wetter wärmer wird und mit der Legoland-Eröffnung wieder vermehrt Touristen in die Stadt strömen, haben auch die Cafés und Restaurants in der Innenstadt wieder Hochsaison. Autos und andere motorisierte Fahrzeuge dürfen dann nur noch in Ausnahmefällen und zu bestimmten Zeiten über den Marktplatz fahren, denn ab dem 1. März gilt die Sommerregelung. Die vor 20 Jahren eingeführte Verkehrsberuhigung in der Sommerzeit ist hart erkämpft - und war von Anfang an nicht leicht durchzusetzen.

Schilder und Verbote aufzustellen reichte natürlich nicht, um die Regelung auch durchzusetzen. Wenig überraschend gab es immer wieder Einheimische wie Auswärtige, die sich nicht darum scherten. Von Anfang an mussten Fahrzeuge beanstandet werden, die ohne Berechtigung durch die Fußgängerzone fuhren. In den Anfangsjahren der Regelung verteilten Polizei und Stadt Tausende Strafzettel wegen Falschparkens und widerrechtlichen Durchfahrens.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen