Das hat der neue Nördlinger Stadtschreiber vor

Herr Kasmann, Sie werden als neuer Stadtschreiber von Frühjahr bis Sommer 2026 in Nördlingen sein. Kürzlich waren Sie zur Vertragsunterzeichnung in Nördlingen und haben bereits an Grundschulen vorgelesen. Was sind Ihre ersten Eindrücke von Ihrem neuen Wirkungsort?

KASMANN: Mein neuer Wirkungsort ist gar nicht neu für mich. Ich war das erste Mal 2008 in Nördlingen, eingeladen von Frau Häffner von der Stadtbibliothek, und ich bin seither – bis auf die Pandemie-Zeit — jedes Jahr mindestens einmal in Nördlingen gewesen. Ich betrete nächstes Jahr also sehr vertrautes Terrain. Das bezieht sich auf den Ort, aber vor allen Dingen auch darauf, dass ich einige Menschen in Nördlingen bereits gut kenne und zu meinen Freunden zähle.

