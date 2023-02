500.000 Euro aus Sondertopf fließen für den Bahnübergang Heimostraße

Plus Der Bahnübergang zwischen B466 und Staatsstraße 2216 Richtung Treuchtlingen wird ausgebaut und soll übersichtlicher werden. Die ersten Vorplanungen laufen.

Für die Modernisierung des Bahnübergangs und den gleichzeitigen Ausbau der Staatsstraße 2216 zwischen der Bundesstraße 466 und Hainsfarth gibt es Geld aus München. Auf Initiative des Abgeordneten Wolfgang Fackler hat die CSU-Landtagsfraktion aus einem Sondertopf des Staatshaushaltes dafür 500.000 Euro zur Verfügung gestellt. Wie berichtet, wollte ursprünglich die Bayern-Bahn als Eigentümerin den Übergang aus wirtschaftlichen Erwägungen komplett schließen. Dies stieß jedoch auf massiven Widerstand beim Hainsfarther Gemeinderat und der Bürgerschaft. Schließlich sei die Straße die Hauptverbindung in den Ort. Sogar eine Großdemonstration für dessen Erhalt fand im September 2020 statt. Das Eisenbahnunternehmen gab schließlich dem öffentlichen Druck nach und ließ die Überlegungen fallen.