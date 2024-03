92-Jähriger umfährt Absperrung einer Baustelle und bleibt im Gleis hängen

Ein Senior missachtet die Hinweisschilder einer Baustelle und fährt sogar um die Absperrung herum. Doch im Gleis ist Schluss für ihn.

Das Auto eines 92-Jährigen ist am Donnerstag bei Hainsfarth abgeschleppt worden. Gegen 14 Uhr befuhr der Mann mit seinem Pkw die Staatsstraße 2216 von Oettingen in Richtung Westheim. Die erste Einmündung nach Hainsfahrth ist hier schon seit einiger Zeit aufgrund von Bauarbeiten am dortigen Bahnübergang für den Verkehr gesperrt, heißt es im Polizeibericht. Der 92-Jährige habe aber die Sperrzeichen missachtet, die Absperrungen umfahren und sei direkt auf den Bahnübergang gefahren.

Beim Versuch, das Gleisbett zu befahren, blieb der Pkw jedoch in den Schienen hängen und konnte nur mittels eines Abschleppdienstes geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro am Pkw des Mannes. (AZ)