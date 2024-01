Ärger auf der Plattenparty: Junger Mann schlägt zu

Ein Rempler ist der Auslöser für einen Streit auf einer Party. Die beiden Beteiligten müssen die Feier verlassen.

Zwei angetrunkene Männer sind am Sonntagmorgen, gegen 3.45 Uhr, auf einer Plattenparty in Hainsfarth aneinandergeraten. Laut Polizeibericht rempelte einer der beiden den anderen im Vorbeigehen an. Der wiederum schubste seinen Kontrahenten. Daraufhin packte der „Rempler“ seinen Widersacher an der Jacke und schlug ihm mit der Hand gegen die linke Wange. Der Geschlagene erlitt keine offensichtlichen Verletzungen. Beide Beteiligte wurden der Veranstaltung verwiesen. (AZ)