Hainsfarth

18:00 Uhr

Allein das Überleben zählt: Eine Flucht von Odessa ins Ries

Kinga Putschögl hat Tanja (Mitte) und Alexander an der polnisch-ukrainischen Grenze getroffen und ins Ries gebracht. Die beiden wohnen derzeit kostenlos in einer Wohnung der Hainsfarther Firma Lumara.

Plus Tanja und Alexander sind Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus in der Ukraine. Dann kommt der Krieg. Sie flüchten ins sichere Ries - und bangen um ihre Lieben zu Hause.

Von Martina Bachmann

Das erste Foto zeigt Tanja vor dem Krieg. Sie steht am linken Bildrand, lächelt. Schick sieht sie aus, im Kreis ihrer Kolleginnen von der Bank. Auch die beiden jungen Männer auf dem zweiten Bild lächeln. Es sind die älteren Söhne von Tanja, Juri, 31 Jahre, und Andre, 26 Jahre, die fröhlich in die Kamera schauen. Das dritte Foto auf Tanjas Handy zeigt eine Schusswunde.

