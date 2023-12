Autofahrerin gerät bei Hainsfarth ins Rutschen und überschlägt sich

Die Feuerwehr muss das Auto aufschneiden, um die Frau zu befreien. Die Autofahrerin wird ins Krankenhaus gebracht.

Eine Autofahrerin hat am Dienstagvormittag bei Hainsfahrt die Kontrolle über ihr Auto verloren. Wie die Polizei berichtet, fuhr die 75-Jährige auf der Staatsstraße von Megesheim in Richtung Oettingen. Wegen der Glätte geriet das Auto in einer Rechtskurve ins Rutschen und die Frau kam rechts von der Fahrbahn ab.

Sie fuhr an eine Böschung, überschlug sich und kam schließlich auf der Fahrerseite zum Liegen. Die Feuerwehr musste das Auto aufschneiden, um die Frau zu befreien. Durch den Unfall erlitt sie leichte Verletzungen, weswegen die 75-Jährige ins Krankenhaus gebracht werden musste. An dem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. (AZ)