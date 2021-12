Autos prallen frontal zusammen: 18.000 Euro Sachschaden

Zwei Autos sind am Donnerstag in Hainsfarth miteinander kollidiert. Eine Frau erlitt dabei leichte Verletzungen.

Ein Unfall hat sich am Donnerstag gegen 14.40 Uhr in der Heimostraße in Hainsfarth ereignet. Dort fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw, in einer Linkskurve kam er nach Polizeiangaben aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit dem Pkw einer 62-Jährigen zusammen.

Bei einem Unfall in Hainsfarth entstand ein Schaden von 18.000 Euro

Die Frau erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und musste ärztlich versorgt werden. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und es entstanden Sachschäden in Gesamthöhe von circa 18.000 Euro. (AZ)