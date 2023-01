B466 nach Lkw-Unfall bei Hainsfarth gesperrt

Auf Höhe des Bahnübergangs bei Hainsfarth ereignet sich am Freitag ein Unfall. Die B466 ist derzeit noch voll gesperrt.

Ein Lkw-Unfall hat sich in den frühen Morgenstunden auf der Bundesstraße 466 von Norden kommend in Fahrtrichtung Oettingen (Kreis Donau-Ries) ereignet. Auf Höhe des Bahnübergangs bei Hainsfarth ist die B466 derzeit deshalb voll gesperrt, wie die Polizei bestätigt. Ein Lastwagen, der ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund der Glätte in den Graben gerutscht ist, muss abgeschleppt werden.

