Hainsfarth

vor 19 Min.

Bahnübergang bei Hainsfarth: Es gibt eine überraschende Wende

Plus Der Übergang zwischen Oettingen und Hainsfarth an der Heimostraße könnte nun doch ausgebaut werden. So sehen die Pläne des Staatlichen Bauamts aus.

Von Bernd Schied

Im vergangenen Jahr konnte der Hainsfarther Bürgermeister Klaus Engelhardt einen aus seiner Sicht großen Erfolg verbuchen, als die Verantwortlichen der BayernBahn erklärt hatten, den Bahnübergang zwischen der Bundesstraße 466 und der Ortseinfahrt entgegen ursprünglichen Überlegungen nicht zu schließen. Der Widerstand in der Hainsfarther Bevölkerung sei zu groß, hieß es zur Begründung. Engelhardt und sein Gemeinderat hatten zuvor alles in die Waagschale, bis hin zu einer großen Demonstration geworfen, den für die Kommune so wichtigen Übergang zu erhalten.

