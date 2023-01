Betrunkener Autofahrer prallt in Hainsfarth gegen Hausmauer

Der Mann fährt gegen 4 Uhr von Oettingen Richtung Steinhart. Er verliert im Ort die Kontrolle über sein Auto.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat sich in Hainsfarth ein Unfall unter Alkoholeinfluss ereignet. Gegen 4 Uhr fuhr nach Angaben der Polizei ein 23-Jähriger die Heimostraße von Oettingen aus kommend in Richtung Steinhart entlang. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen eine Hausmauer.

Unfall in Hainsfarth: 23-Jähriger prallt gegen Hausmauer

Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten bei dem 23-Jährigen starken Alkoholgeruch fest. Ein Alkotest ergab einen Wert von knapp unter 1,5 Promille. Weiter gab der junge Mann an, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Verletzt wurde der Fahrer bei dem Unfall nicht, jedoch entstand an seinem Pkw ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Die Hausmauer wurde augenscheinlich nicht beschädigt, so die Polizei. (AZ)