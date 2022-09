Dampflok und Auto krachen ineinander

Am Bahnübergang bei Hainsfarth kommt es zu einem schweren Unfall: Ein Autofahrer hatte übersehen, dass es dort keine Schranken gibt.

Ein Autofahrer ist am Mittwochabend bei Hainsfarth mit einer Dampflok kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 20.45 Uhr an dem unbeschrankten Bahnübergang auf der B 466 zu einem Unfall zwischen dem Pkw, in dem vier Personen saßen, und dem Zug. Der 53 Jahre alte Autofahrer, der von Westheim in Richtung Oettingen fuhr, hielt zunächst an dem rot blinkenden Andreaskreuz an. Laut Polizeibericht ging er irrtümlich davon aus, dass Schranken an dem Bahnübergang angebracht wären, die schließen, wenn ein Zug queren würde.

Doch der Bahnübergang ist unbeschrankt, nichts schloss sich, der Mann fuhr weiter - und kollidierte mit der querenden Dampflok. Das Auto wurde nach links auf die Fahrbahn geschleudert. Die Insassen und der Lokführer wurden glücklicherweise nicht verletzt. Am Auto entstand aber ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro, an der Dampflok von 50.000 Euro. (AZ)