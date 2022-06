Das Hainsfarther Baugebiet wird erweitert

Plus Der Gemeinderat verabschiedet den Haushalt für das laufende Jahr. Neben weiteren Bauplätzen ist die Kinderbetreuung ein Schwerpunkt.

Die Gemeinde Hainsfarth setzt in diesem Jahr auf den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung sowie den Grunderwerb zur Ausweisung neuer Baugebiete. Denn: Bauflächen sind rar und der Bedarf an Grundstücken ist nach wie vor hoch.