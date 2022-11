Hainsfarth

Die Jugendkapelle Lehmingen-Dornstadt wächst zusammen

Die eingespielte Jugendkapelle Lehmingen-Dornstadt begeisterte im vierten Jahr ihres Bestehens unter der Leitung von Hartmut Betz am Vorabend zum 1. Advent das Publikum in Hainsfarth.

Plus Stamm- und Jugendkapelle aus Lehmingen begeistern beim Abschlusskonzert in Hainsfarth. Dirigent Hartmut Betz stellte ein buntes Programm zusammen.

Von Herbert Dettweiler

Das Jahresabschlusskonzert der Blaskapelle Lehmingen am Vorabend zum 1. Advent mit Jugend- und Stammkapelle war in der voll besetzten Hainsfarther Mehrzweckhalle mit seinen zahlreichen Höhepunkten sehr erfolgreich. Vorstand Markus Frey begrüßte die Gäste und wünschte einen schönen Abend, der nach dem schmerzlichen Ausfall in den vergangenen beiden Jahren unter dem Motto "100+1 Jahre Blaskapelle Lehmingen" stand.

