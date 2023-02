Ein Glasfasernetz für Hainsfarth: So geht es jetzt weiter

Plus Neben schnellem Internet plant Hainsfarth außerdem eine Innerortssanierung. Bei der Pro-Kopf-Verschuldung liegt die Gemeinde erstmals seit Jahren unter dem Landesdurchschnitt.

Der Glasfaserausbau kommt in der Gemeinde Hainsfarth voran. Die Gemeinde wird demnächst einen Kooperationsvertrag mit dem Unternehmen Deutsche GigaNetz unterzeichnen, welches einen eigenwirtschaftlichen Netzausbau in Hainsfarth und Steinhart plant. Darüber informierte Bürgermeister Klaus Engelhardt kürzlich den Gemeinderat.