Gemeinde Hainsfarth etabliert Nahwärme-Netz und will energieautark werden

Bürger werden von Mai bis Oktober befragt, ob sie sich am Netz beteiligen wollen. Bürgermeister Engelhardt denkt auf dem Weg zur Energie-Autarkie auch über Windräder nach.

Die Gemeinde Hainsfarth hat inzwischen weitere Schritte unternommen, um in der Kommune ein gemeinschaftliches Nahwärmenetz zu etablieren. Als einer von mehreren Bausteinen auf dem Weg zu einer zukunftsgerichteten und umweltfreundlichen Wärmeversorgung der einzelnen Haushalte ist jetzt eine Vereinbarung zwischen der Gemeinde und der in Gründung befindlichen Renergiewerke Hainsfarth GmbH konzipiert worden, die das Wärmenetz betreiben soll. Der Gemeinderat nahm diese in seiner Sitzung am Montagabend zustimmend zur Kenntnis.

Die Energie für das künftige Wärmenetz soll aus einer noch zu bauenden, rund fünf Hektar großen Freiflächen-Photovoltaikanlage an der Staatsstraße nach Megesheim kommen. Mit dem dort erzeugten Strom wird eine Heizzentrale versorgt, deren Wärmepumpen das in Speichern lagernde Heizwasser entsprechend erwärmen und mittels eines Rohrleitungsnetzes in die angeschlossenen Häuser im Ort transportieren.

Bürgermeister hält die Wärmeversorgung für "bezahlbar und preisstabil"

Bürgermeister Klaus Engelhardt spricht von einer "bezahlbaren und preisstabilen" Wärmeversorgung für die Bürgerinnen und Bürger, die zudem eine Versorgungssicherheit bietet. Zudem sei ein Nahwärmenetz ein bedeutender Beitrag zu einer größtmöglichen Unabhängigkeit von fossilen Rohstoffen.

Bei dem Projekt legt Engelhardt nach eigenen Worten großen Wert auf Offenheit und Transparenz. Im April will er bei einer Infoveranstaltung der Bevölkerung die Planungen detailliert vorstellen und erste Zahlen dafür liefern, welche Kosten auf die Haushalte in etwa zukommen, die sich an das Wärmenetz anschließen wollen. Von Mai bis Oktober dieses Jahres ist eine "Kundenakquise" in Hainsfarth vorgesehen, um zu ermitteln, wer sich einen Nahwärmeanschluss wünscht. Laut Engelhardt strebt die Kommune für einen wirtschaftlichen Betrieb des Wärmenetzes eine Anschlussquote von 50 Prozent an. Wann das Netz fertiggestellt sein wird und die Anlage ihren Betrieb aufnehmen kann, steht noch nicht fest.

Im Gespräch mit unserer Redaktion im Nachgang zur Sitzung bekräftige Klaus Engelhardt sein Ziel, aus der Gemeinde Hainsfarth in absehbarer Zeit eine "energieautarke Kommune" zu machen. Dazu habe er ganz konkrete Vorstellungen. Eine von fossilen Rohstoffen unabhängige Wärmeversorgung sei dabei wesentlicher ein Baustein.

Engelhardt denkt über Bau von Windrädern im Bereich der Gemeinde nach

Unabhängigkeit strebt Engelhardt gleichermaßen bei der Stromversorgung an. Neben der Photovoltaik denke er auf diesem Sektor auch an die Windkraft. Er wolle zwar nicht allzu viel verraten – aber in seinem Kopf schwebten ihm der Bau von Windrädern im Einzugsbereich der Gemeinde vor.

Als nächstes Großprojekt will der Rathauschef den Glasfaserausbau anpacken. Hier steht nach seinen Angaben eine Kooperation mit der Deutschen Giganetz GmbH bevor. Ein Vertreter des Unternehmens werde dazu bei der nächsten Gemeinderatssitzung Ende des Monats anwesend sein. Entsprechende Vorgespräche hätten bereits stattgefunden.