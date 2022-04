Hainsfarther Bürgermeister zieht für die Kindergartenkinder um

Plus Der Hainsfarther Kindergarten ist nur für 15 Buben und Mädchen ausgelegt. Der Bedarf ist aber doppelt so hoch. Deshalb zieht der Bürgermeister jetzt aus.

Hainsfarths Bürgermeister Klaus Engelhardt zieht aus der Gemeindekanzlei aus. Hintergrund ist der Platzmangel im Kindergarten, wie er bei der Bürgerversammlung im Gemeindeteil Steinhart sagte: "Das ist die einzige Möglichkeit, um nicht zehn Kindern absagen zu müssen."