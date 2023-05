Hoher Sachschaden nach Unfall auf der B466

Eine Kolonne aus Autos ist auf der Bundesstraße unterwegs. Dann will ein Fahrer nach links abbiegen. Es kommt zu einem Unfall, in den mehrere Pkw verwickelt sind.

Bei einem Auffahrunfall auf der B466 bei Hainsfarth in Fahrtrichtung Oettingen ist am Dienstagnachmittag ein Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro entstanden. Laut Polizeibericht wollte ein Auto aus einer Kolonne nach links abbiegen. Deshalb musste der nachfolgende Verkehr abbremsen. Eine 22-jährige Pkw-Fahrerin erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf den voraus fahrenden Wagen auf.

Feuerwehren aus Oettingen und Hainsfarth waren bei dem Unfall vor Ort

Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Pkw wiederum auf das vor ihm haltende Auto aufgeschoben. Die Unfallbeteiligten blieben zum Glück unverletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Oettingen und Hainsfarth waren mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort und sicherten die Unfallstelle. (AZ)