In Hainsfarth trifft Kunst auf Literatur

Die Heuboden-Galerie bietet an Pfingsten ein besonderes Programm. Am Sonntag wird den Besuchern eine literarisch-künstlerische Performance geboten.

Raue, unbehandelte Wände, ein offener Dachstuhl und Verstrebungen aus mächtigen Holzbalken, die sich scheinbar kreuz und quer durch den gesamten Raum ziehen und ein zentrales weißes Podium begrenzen. Das ist die Heuboden-Galerie des Hainsfarther Ehepaares Christa und Arnold Meese. Fast an jeder Ecke des Podiums gehen Treppen nach unten in eine Art Souterrain, der umlaufend zu den eigentlichen Ausstellungswänden führt. „Gedacht ist das Projekt Heuboden-Galerie als Beitrag zur Belebung der Kunstszene im nördlichen Ries“, sagte Christa Meese bereits bei der Eröffnung im Sommer vergangenen Jahres. Sie selbst hat jetzt einen weiteren, einen der letzten Beiträge zu den 25. Rieser Kulturtagen, auf die Beine gestellt.

Sie hat Georg Büchners romantisch-satirische Komödie „Leonce und Lena“ in einer originellen, Meese-typischen Installation greifbar gemacht: Ähnlich dem Original sind die „Majestäten“ bis zur Unkenntlichkeit verkleidet. Dennoch wird die Kunst mit dem Text Büchners verbunden und so, nach Ansicht der Künstlerin, auch optisch persifliert. Die Galerie ist Samstag, 18. Mai von 16 bis 19 Uhr geöffnet, am Pfingstsonntag nochmals - und letztmalig mit „Büchner“ - von 14 bis 18 Uhr. Allerdings ist für Sonntag ein ganz besonderes „Event“ vorgesehen. In einem neu eingerichteten „Mini-Theater“, das Christa Messe liebevoll ihre „Schaubude“ nennt, findet um 15 Uhr eine literarisch-künstlerische Performance statt.

Gedicht im Rieser Dialekt in der Heuboden-Galerie

Wie schon der Name Büchner auf die Moderne verweist, so soll hier, ausgehend von einem Heine-Text, die enge Verbindung der Romantik mit der Moderne buchstäblich „veranschaulicht“ werden. In kurzen Spielszenen und Lesesequenzen geht es vom Knaben Wunderhorn über die Romantik, das Biedermeier und Zitate aus dem „verwilderten Roman“ Godwi von Clemens Brentano und experimentelle Lyrik im Stile der Dada-Bewegung zu Gedichten von Ernst Jandl. „Als Höhepunkt bieten wir als Referenz an das Ries drei Anweisungen bei Krankheit aus düstersten medizinischen Zeiten“, kündigt Christa Meese an und verspricht als Schluss und Zugabe ein „angejandeltes Gedicht im Rieser Dialekt mit aktuellem Bezug“.

Wer sich das Spektakel nicht entgehen lassen will, hat nur am Pfingstsonntag Gelegenheit dazu: Die Performance wird einmalig sein. Ihre wirklich sehenswerte Schaubude allerdings will das Ehepaar Meese auch für andere Aktionen, Lesungen oder Performances öffnen. Die Adresse: Heuboden-Galerie, Kohlgasse 14, Hainsfarth.