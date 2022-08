Initiative beleuchtet das Verhältnis zwischen Juden und Christen

Eine Initiative will das Verhältnis zwischen Menschen jüdischen und christlichen Glaubens beleuchten. Axel Töllner hielt dazu in der Synagoge in Hainsfarth einen Vortrag.

In der ehemaligen Synagoge von Hainsfarth traf sich eine interessierte Zuhörerschar, um mit Axel Töllner, dem Beauftragten für den chistlich-jüdischen Dialog der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern über "#beziehungsweise – Verbunden im Gedenken" nachzudenken. Die Veranstaltung stand im Rahmen der Kampagne www.juedisch-beziehungsweise-christlich.de. Unter diesem Logo haben Spitzengremien der jüdischen und christlichen Religionsgemeinschaften, darunter der Zentralrat der Juden in Deutschland, der Zentralrat der deutschen Katholiken und der Deutsche Evangelische Kirchentag, eine große Serie von Aktionen initiiert, die das gegenseitige Verhältnis zwischen Menschen jüdischen und christlichen Glaubens unter einer Reihe von anregenden Leitgedanken beleuchten sollen. Anlass dafür war, dass in den Jahren 2021 und 2022 das 1700-jährige Bestehen jüdischer Gemeinschaften im Gebiet des heutigen Deutschlands gefeiert wird.

Die Verbundenheit im Gedenken bezieht sich auf den jüdischen Feiertag "Tischa B'av". Nach jüdischem Kalender wird dieser am neunten Tag des Monats Av, in diesem Jahr am Sonntag, 7. August, begangen.

Erinnerung an die Zerstörung der Tempel

Der Referent hob einleitend die Wichtigkeit des Gedenkens für die jüdische Glaubenspraxis hervor, die sich in "Tischa B'av", konzentriert. Die jüdischen Gemeinden erinnern sich an diesem Tag an die Zerstörung des ersten und des zweiten Tempels sowie Jerusalems, und an die Verbannung der Juden aus England, Frankreich, Spanien und Österreich, an den Beginn des Ersten Weltkriegs, die Einrichtung und die Auflösung des Warschauer Gettos. Es ist der ernsteste Feiertag im jüdischen Kalender, ein Tag des strengen Fastens und der Trauer. Die Klagelieder Jeremias sind wichtige Texte für diesen Tag, allerdings auch deren drittes Kapitel und die Hoffnung, dass, wie das Volk Israel alle Feindschaft und Erniedrigung überstanden hat, so auch eine Zukunft in Frieden und Gerechtigkeit kommen werde.

Als alttestamentliche Lesung ist die gleiche Bibelstelle auch in der Leseordnung der evangelischen Kirche für den Israel-Sonntag (21. August) vorgesehen, begleitet von Lukas 19, 41 - 44: "Jesus weint über Jerusalem". Diese Schriftstelle wird unterschiedlich verstanden. Eine früher herrschende Auslegung habe die Worte Jesu als Androhung von göttlicher Strafe an Israel für einen mutmaßlichen Abfall von Gott verstanden, so der Referent. Diese Denkweise klingt an in der traditionellen, vorübergehend suspendierten Karfreitagsfürbitte "pro perfidis Judaeis" an, durch deren Wiederaufnahme der damalige Papst Benedikt XVI. 2007 viel Kritik erfuhr.

Die Vorsitzende des Freundeskreises Synagoge Hainsfarth, Sigi Atzmon, bei der Vorstellung des Referenten Dr. Axel Töllner. Foto: Hermann Waltz

Das Evangelium genau lesen

In abgemilderter Form taucht eine überhebliche Denkweise auch noch in der Agende der evangelisch-lutherischen Kirche von 1947 auf, wo um den Erfolg der christlichen Mission unter dem Volk Israel gebetet wird. Ungeachtet ihrer sonstigen Lehrunterschiede waren sich die christlichen "Schwesterkirchen" also einig, dass der jüdische Glaube ein Irrglaube sei, den es zu überwinden gelte. In einer aktualisierten Variante wird die Klage über Jerusalem als Warnung an die Christenheit anhand des "abschreckenden Beispiels" verstanden.

Gegenüber diesen Deutungsversuchen plädiert Axel Töllner im Anschluss an den Leipziger Theologen Alexander Deeg dafür, das Evangelium genau zu lesen: Der Jude Jesus weint über Jerusalem aus Solidarität mit seinem Volk. Die Lesetexte zum Israel-Sonntag können unter diesem Blickwinkel als Aufruf an die Christenheit zur Buße für ihre antijüdischen Gesinnungen verstanden werden. Unhinterfragte Formeln dürften, so Töllner, nicht das letzte Wort sein. Ein Weg zur neuen Offenheit zwischen Christen und Juden öffnet sich, wenn Bücher geschrieben werden wie "Das Neue Testament - jüdisch erklärt" von Amy-Jill Levine und Marc Zvi Brettler (Duke University, Durham, USA), an dessen Übersetzung und Herausgabe in deutscher Sprache Axel Töllner beteiligt war.