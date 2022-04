Jüdisches Kammerorchester aus München in Hainsfarth

Das jüdische Kammerorchester aus München spielt im Rahmen der Rieser Kulturtage in der Synagoge in Hainsfarth mit Wen-Sinn Yang. Der Vorverkauf läuft.

Im wunderbaren Ambiente der Synagoge Hainsfarth präsentiert das Jewish Chamber Orchestra Munich unter der Leitung von Daniel Grossmann am 12. Mai ein abwechslungsreiches Programm: Neben einer Streichersymphonie des jüdischen Protestanten Felix Mendelssohn erklingt die Vertonung des traditionellen Jom-Kippur-Gebets "Kol Nidrei" von Max Bruch. Große Bekanntheit erlangte dieses Werk für Cello und Orchester durch die Aufnahme von 1968 mit Jacqueline du Pré und dem Israel Philharmonic Orchestra unter Daniel Barenboim. Außerdem auf dem Programm: Das Concertino op. 43 bis des polnisch-russischen Komponisten Mieczysław Weinberg, der als Jude im Schatten zweier Diktaturen lebte, der nationalsozialistischen und der stalinistischen; sein Werk erfährt – auch Dank der Initiativen des Jüdischen Kammerorchesters aus München – erst in den vergangenen Jahren wieder zunehmend Aufmerksamkeit.

Jüdisches Kammerorchester aus München im Mai in Hainsfarth

Solist des Konzerts ist der Cellist Wen-Sinn Yang, einer der vielseitigsten Cellisten der Gegenwart, den besonders seine Lust am Unbekannten und sein unaufhörliches Forschen auszeichnen, wie der Veranstalter mitteilt. Sein besonders einfühlsames, hochvirtuoses und ausdrucksstarkes Spiel auf technisch allerhöchstem Niveau eröffnet immer wieder neue Hörperspektiven. Er bringt nicht nur die Musik der Cellovirtuosen des 19. Jahrhunderts zurück auf die Bühne und eröffnet seinem Publikum zugleich einen Zugang zu modernen Komponisten wie Aribert Reimann und Isang Yun. Neben seinem Wirken als international geschätzter Solist ist er auch begehrter Kammermusikpartner, hat über 30 CDs eingespielt und lehrt seit 2004 an der Münchner Musikhochschule.

Der Vorverkauf für das Konzert hat bereits begonnen. Eintrittskarten sind in Oettingen bei der Tourist-Information oder in Nördlingen bei Bücher Lehmann erhältlich und kosten 25 Euro. Beginn ist am Donnerstag, 12. Mai, in der ehemaligen Synagoge in Hainsfarth. (AZ)