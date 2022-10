Lieder der Hoffnung erklingen in der Hainsfarther Synagoge

Beim Konzert von Donna Canta in der Synagoge in Hainsfarth ist kein Platz frei. Sicher und schwungvoll führt der Chor durch den Abend.

Bis auf den letzten Platz von Besuchern besetzt war das Konzert von Donna Canta und Samar am Sonntag in der ehemaligen Synagoge in Hainsfarth. Unter dem Motto "Lieder der Hoffnung und Träume" führte Dirigentin Beate Klein den Frauenchor Donna Canta sicher und schwungvoll durch den Abend. Als Zwischentakt spielte die Formation Samar.

Harmonisch, fast dahinschmelzend erklangen „Sweet Dreams“, ABBAs Ohrwurm „I have a Dream“ oder „Looking in your Eyes again“, änderte sich bei „En filant ma quenuille“ mit Klopfen und kräftigen Akzenten zur starken jungen Frau, die sich nicht alles gefallen lässt.

Konzerte, die der Würde und dem Charakter des Hauses entsprechen

Bei der Begrüßung hatte für den Vorstand des Freundeskreises Hermann Waltz in Vertretung von Sigi Atzmon darauf hingewiesen, dass Veranstaltungen des Freundeskreises der Würde und dem Charakter des Hauses entsprechen müssen. Mit „Elegia ai Caduti“, dem Klagelied der Gefallenen, und vor allem mit „Donna Donna“ der jüdischen Künstler Sholom Secuda und Aaron Zeitlin mit der flehentlichen Anrufung von Gott, wurde dieser Anspruch erreicht.

Als Zwischentakt verzauberte das Duo Samar aus Nördlingen mit Nathalie Schnider-Lang und Herbert Schweda mit sephardischen Klängen. Erstaunlich, wie orientalisch die eigentlich nordische Nyckelharpa zum Innehalten anregt.

Das Duo Samar verzauberte die Gäste. Foto: Hermann Waltz

Hermann Waltz hatte kurz zur Geschichte der spanischen Juden und deren „Goldene Zeit“ des Miteinanders mit dem Islam eingeführt, immerhin circa 100 Jahre bis 1391. In dieser Zeit lebten Juden und Moslems friedlich zusammen. Bei den Klängen vom Duo Samar konnte man sich vorstellen, wie Juden und Moslems zusammen Tee getrunken haben.

Mit dem choralartigen „Adiemus“ wurde das vorgesehene Programm beendet. Großer Beifall forderte die Zugabe, der Chor antwortete mit „You raise me up“, einem weiteren Ohrwurm. Der Abend endete mit einem Dank von Monika Knechtfrei, Vorsitzende von Donna Canta, an die Veranstalter und die Kommune. (AZ)