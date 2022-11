Lkw-Fahrer streifen sich mit den Außenspiegeln

Bei Hainsfarth streifen sich ein 27-Jähriger und ein 42-Jähriger mit ihren Gespannen auf der B466. Der Schaden liegt bei rund 1000 Euro.

Eine Streifkollision hat sich am Mittwochmorgen gegen 6.20 Uhr bei Hainsfarth ereignet. Ein 27-jähriger Lkw-Fahrer fuhr auf der B466 auf der Höhe Hainsfarths, kommend aus Richtung Westheim. Zur gleichen Zeit fuhr laut Polizeibericht ein 42-Jähriger mit seinem Sattelzug auf der B466 von Westheim in Richtung Hainsfarth. Kurz nach Wachfeld kam es zu einer Streifkollision an den Außenspiegeln beider Fahrzeuge. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1000 Euro. (AZ)

