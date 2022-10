Müllsäcke werden illegal an Tennisanlage abgestellt

Mehrere Müllsäcke sind einfach an der Tennisanlage in Hainsfarth abgestellt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine oder mehrere Personen haben an der Tennisanlage in der Gunzenhausener Straße in Hainsfarth mehrere Müllsäcke mit Hundezubehör und Renovierungsabfällen abgelegt, wie es im Polizeibericht heißt. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)

