Naturerlebnisgruppe soll Hainsfarther Kindergarten erweitern

Die Warteliste für den Hainsfarther Kindergarten ist lang. Schon seit einiger Zeit verfolgt der Gemeinderat deshalb den Plan, mehr Plätze anzubieten. Bis September soll das umgesetzt werden, teilt Bürgermeister Klaus Engelhardt im Gespräch mit unserer Redaktion mit. Geplant sei eine Naturerlebnisgruppe. Freuen können sich allerdings auch Bauherren. Denn die Gemeinde fördert die Sanierung leerstehender Gebäude im Ortskern großzügig.