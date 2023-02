Ohne Gebühr am Geldautomaten: So funktioniert das Hainsfarther Modell

Ab 15. Februar können RVB-Kunden mit der Bankkarte in der Sparkassen-Geschäftsstelle in Hainsfarth Geld abheben. Warum in diesem Fall keine Kosten verlangt werden.

Eine Zusammenarbeit der öffentlich-rechtlichen Sparkassen und der genossenschaftlichen Volks- und Raiffeisenbanken war in Deutschland früher eher selten. Die „Roten“ und die „Blauen“, wie die Geldinstitute im Volksmund mitunter bezeichnet werden, sind seit jeher Rivalen beim Werben um die Kundschaft. Trotz dieser nach wie vor bestehenden Konkurrenz gibt es mittlerweile bundesweit nicht wenige Beispiele dafür, dass sich die beiden Häuser Filialen teilen oder ihre Kunden die Geldautomaten der anderen Finanzgruppe nutzen.

RVB-Kunden kommen am Sparkassenautomat kostenlos an Bargeld

Hainsfarth gehört nun ebenfalls zu den Orten, in denen das gelebt wird. Weil die Raiffeisen-Volksbank (RVB) Ries nach einer Serie von Geldautomaten-Aufbrüchen auch den Automaten in Hainsfarth dauerhaft vom Netz genommen hat, kommt es in der Gemeinde zu einer Zusammenarbeit mit der Sparkasse Donauwörth. So können ab 15. Februar alle Kunden der RVB Ries mit ihrer Bankkarte in der Sparkassen-Geschäftsstelle an der Raiffeisenstraße neben der Gemeindeverwaltung gebührenfrei Bargeld abheben.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat Bürgermeister Klaus Engelhardt dies mitgeteilt und das Zusammenwirken der beiden regionalen Geldinstitute ausdrücklich begrüßt. Zugutekomme dies insbesondere den älteren Mitgliedern und Kunden der Raiffeisen-Volksbank, weil diese vor Ort weiterhin, ohne weite Wege in Kauf nehmen zu müssen, sich kostenlos Geld besorgen könnten.

Zu den Gründen zählen Sicherheit und verändertes Zahlungsverhalten

Die RVB begründet ihr Vorgehen mit Sicherheitsaspekten und mit einem deutlich veränderten Zahlungsverhalten. Es werde zunehmend elektronisch mit Karte oder Smartphone bezahlt, heißt es. Selbst beim Einkauf in Supermärkten gebe es auf Wunsch Bargeld. Am bisherigen Automat in Hainsfarth sei die Nutzung seit Ende 2019 um über 20 Prozent zurückgegangen. Vor diesem Hintergrund habe man die Gelegenheit ergriffen, bei der Bargeldversorgung mit der Sparkasse zusammenzuarbeiten.

Johann Natzer, Vorstandsvorsitzender der Donauwörther Sparkasse, wies unserer Redaktion gegenüber darauf hin, dass die Vereinbarung nur für Hainsfarth gelte. An anderen Automaten der Sparkasse, beispielsweise in Oettingen, fielen für Abhebungen von RVB-Kunden weiterhin Gebühren an.

In dem Gebäude ist auch die Gemeindekanzlei. Foto: Bernd Schied

Die Kooperation bezeichnete Natzer als „Win-win-Situation“, weil einerseits die Bürgerinnen und Bürger zum Geldabheben mit der RVB-Karte im Ort bleiben könnten und auf der anderen Seite der Automat künftig noch besser ausgelastet werde. Die Lösung sei auf unbefristete Zeit angelegt. Auf die Frage, ob das Hainsfarth-Modell auch andernorts eines für die Zukunft sei, meinte der Vorstandsvorsitzende: „Wir würden uns sicher weitere Standorte anschauen, wenn es insgesamt passt.“