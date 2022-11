Professor referiert: So schreiben und schrieben Juden auf Deutsch

Plus Nach dem Holocaust schien es keine deutsch-jüdische Kultur mehr zu geben. Doch heute veröffentlicht bereits die dritte Generation, wie Professor Langenhorst vorstellte.

Im Rahmen der zweiten jüdischen Kulturtage hatte der Freundesreis der ehemaligen Synagoge Hainsfarth den Inhaber des Lehrstuhls für katholische Religionspädagogik, Professor Georg Langenhorst von der Universität Augsburg, zu einem Vortrag mit dem Thema "Die dritte Generation seit der Schoa – Deutschsprachige literarische Spiegelungen des jüdischen Lebens" eingeladen.