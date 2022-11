Pogromnacht: Polizeichef Beck spricht über Judenhass – früher und heute

In Hainsfarth wird der Opfer der Reichspogromnacht gedacht. Polizist Walter Beck spricht zudem die Gegenwart an: Verschwörungstheoretiker seien im Ries aktiv.

In der ehemaligen Synagoge in Hainsfarth wurde der Opfer der Reichspogromnacht gedacht. Der 9. November 1938 ist ein geschichtsträchtiges Datum, es war die geplante systematische Entrechtung und Vertreibung der deutschen jüdischen Bevölkerung. Es fehlte nur noch der Anlass: Das Attentat auf den Botschaftssekretär Eduard vom Rath in Paris, das den Juden insgesamt zur Last gelegt wurde, diente den Nazis als vermeintliche Rechtfertigung für die anschließenden Novemberpogrome, zur Zerstörung von Synagogen, Wohnungen und Geschäften, zu Vertreibungen und zu Ermordungen.

"Wer die Erinnerung nicht kennt, kann die Zukunft nicht gestalten." Genau das könne man heutzutage in einer Zeit von aufkeimendem Hass und Hetze beobachten. Deshalb falle, so Sigi Atzmon, Vorsitzende des Freundeskreises der ehemaligen Synagoge Hainsfarth , allen dazu eine verpflichtende Verantwortung zu. Jeder 20. Europäer habe bis zum heutigen Tag noch nichts von diesen Taten gehört. Deshalb sei die Erinnerung eine bleibende Verpflichtung.

In Hainsfarth wird der Opfer der Reichspogromnacht gedacht

Jüdische Musik, wie sie von Günter Simon (Geige) und Werner Eisenschink (Akkordeon) als musikalische Umrahmung geboten wurde, spielte im Deutschen Reich selbst kaum eine Rolle. Ein melancholischer Anfang zu dieser Gedenkstunde in der ehemaligen Synagoge gelang den beiden bereits mit Dmitri Schostakowitschs "Walzer Nr. 2", durch die den Raum erfüllende Klangqualität von Geige und Akkordeon.

Es ist inzwischen schon zur Tradition geworden, dass sich kirchliche Jugend- und Bildungsgruppen aus dem Dekanat Oettingen an der Gedenkarbeit beteiligen. Darum bekam das Fürbittengebet mit der Dekanatsjugendreferentin Diana Priedigkeit einen angemessenen Rahmen, mit Entzündung von Lichtern und Rezitation von gemeinsamen Gebetstexten.

Als Gastredner war Walter Beck, Leiter der Polizeiinspektion Nördlingen, eingeladen. Er wies darauf hin, dass die Geschehnisse sich nicht auf die drei, vier Tage beschränkt hätten und über Nacht gekommen, sondern Teil eines Prozesses gewesen seien. Viele Polizisten hätten sich damals schnell in den Dienst des neuen Regimes gestellt. Ihre fehlende Motivation, den bedrängten Menschen zu helfen, sei nicht so ohne Weiteres zu erklären. Auch Gleichgültigkeit weiter Teile der Bevölkerung spielte wohl eine Rolle.

Auch im Ries beobachtet Beck Verschwörungstheoretiker

Bei Betrachtung der heutigen Lage gebe es wieder jüdisches Leben, andererseits aber wachsenden Antisemitismus, eine Zunahme antijüdischer Straftaten in Europa und vermehrte Übergriffe, Juden fühlten sich oft nicht mehr sicher. Im Internet mehren sich die antijüdischen Taten. Der Überfall auf die Synagoge in Halle 2019 bildete einen schändlichen Höhepunkt. Der bewaffnete Täter versuchte einzudringen, um jüdische Menschen zu töten.

Eine große Rolle beim Judenhass spielten die Sozialen Medien. Im Ries seien seit Wochen Verschwörungstheoretiker bei Protestaktionen unterwegs, zunehmend auch in Telegram-Chats. Der Rechtsstaat dürfe keine Toleranz zeigen, wenn Menschen aufgrund ihres Glaubens oder ihrer Hautfarbe angegriffen werden. Die richtigen Schlüsse zu ziehen, dürfe aber nicht nur auf einen Gedenktag beschränkt bleiben, sondern gelte alle Tage. Aufklärung und Prävention seien in diesem Sinne als wesentliche Aufgaben in der Ausbildung der Polizei fest verankert. Der mitreißende Tango "A media luz" setzte ein heiteres Ende an ein bedrückendes Thema.