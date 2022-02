Streichelzoo und Streuwiese: In Hainsfarth entsteht eine Naturerlebnisgruppe

Plus Rund um eine Blockhütte soll Platz für Bewegung und Begegnungen mit Tieren und Pflanzen geschaffen werden. Ein Ort für die neue Kindergartengruppe ist gefunden.

Die neue Naturerlebnisgruppe "Waldfüchse" hat die jüngste Sitzung des Gemeinderats Hainsfarth bestimmt. Diese soll im September eröffnet werden. Obwohl sie wegen der Pandemie in Verzug seien, ist Bürgermeister Klaus Engelhardt zuversichtlich.