Unbekannter fährt Straßenlaterne an und flüchtet

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Der Unfall ereignete sich in der vergangenen Woche.

Ein Unbekannter hat in Hainsfarth zwischen dem vergangenen Dienstag und dem vergangenen Samstag eine Straßenlaterne angefahren. Der Täter oder die Täterin flüchtete anschließend, so die Polizei. Die Laterne steht im Unteren Kesselweg, der Schaden beträgt rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nördlingen in Verbindung zu setzen, Telefon 09081/29560. (AZ)

