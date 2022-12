Unfallfluchten mit vierstelligem Gesamtschaden in Hainsfarth

In den vergangenen beiden Wochen kommt es in Hainsfarth zu zwei Unfällen, unter anderem wird eine Straßenlaterne angefahren.

Zwei unbekannte Personen haben in Hainsfarth in den vergangenen beiden Wochen unabhängig voneinander Unfälle verursacht. In der Zeit zwischen 5. und 19. Dezember wurde im Unterer Kesselweg laut Polizei eine Straßenlaterne angefahren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Am Montag gegen 8.10 Uhr befuhr dann eine 28-jährige Autofahrerin die Staatsstraße zwischen Oettingen und Megesheim. Dabei kam ihr ein heller Wagen, vermutlich der Marke Seat, mit einem "DON"-Kennzeichen entgegen, der zum Teil auf der Straßenseite der 28-Jährigen fuhr.

Unbekannter mit "DON"-Kennzeichen fährt teilweise auf falscher Seite

Diese versuchte noch so weit wie möglich nach rechts auszuweichen, konnte allerdings die Streifkollision der Außenspiegel nicht mehr verhindern und es entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 300 Euro. Der Verursacher fuhr nach der Kollision weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Gegen diesen wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfallverursacher und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (AZ)

