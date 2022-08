Wann wird das mobile Telefonieren in Steinhart problemlos möglich?

Plus Die Mobilfunkversorgung ist im Hainsfarther Ortsteil nicht ausreichend. Selbst im Jahr 2022 ist man hier noch auf das Festnetz angewiesen. Tut sich jetzt was?

Seit Jahren herrscht im Hainsfarther Ortsteil Steinhart beim mobilen Telefonieren regelrechte „Funkstille“. Somit sind die Bürgerinnen und Bürger weitgehend auf ihren Festnetzanschluss angewiesen, gerade auch bei dringenden Anrufen in potenziellen Notlagen. Diese Situation könnte sich jedoch in absehbarer Zeit verbessern.