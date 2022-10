Zweijähriger löst Feuerwehreinsatz in Hainsfarth aus

Die Feuerwehren aus Hainsfarth und Umgebung mussten am Samstag zu einem Brand ausrücken. Ein Bub schaltete den Herd ein, auf dem ein Karton lag.

Ein größerer Feuerwehreinsatz ist am Samstag gegen 16.30 Uhr in Hainsfarth ausgelöst worden. Hierbei schaltete laut Polizeibericht ein zweijähriger Junge, der kurz aus den Augen gelassen wurde, die Herdplatte in der Küche ein. Ein darauf abgelegter Karton fing Feuer.

Der daraus resultierende Brand konnte durch die Feuerwehren der Ortschaften Steinhart, Megesheim, Hainsfarth und Hüssingen gelöscht worden. Beim Brand und den Löscharbeiten der Feuerwehren entstand ein geschätzter Schaden von etwa 1000 Euro, indem es zu löschmittelbedingten Schäden im Wohnraum und verrußten Wänden kam, so die Beamten. (AZ)

