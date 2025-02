In Oettingen ist ein Haus mit rechtsextremen Symbolen beschmiert worden. In der Nacht auf Samstag wurde in Oettingen zwischen Mitternacht und 2 Uhr die Hauswand eines Wohnhauses sowie ein Garagentor mit einem Hackenkreuz, Runen und sonstigen Schriftzügen in lila Farbe besprüht. Dabei handelt es sich um verbotene verfassungsfeindliche Symbole. (AZ)

